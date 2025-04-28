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“الانضباط” تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر
الرياضة

“الانضباط” تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1446 هـ      28 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

جددت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها للاحتجاج الذي تقدم به نادي الوحدة ضد نظيره النصر، والذي طالب فيه باحتساب نقاط مباراتهما في دوري روشن لمصلحته.

وكان النصر قد تأخر في الوصول إلى ملعب مباراته أمام الوحدة بسبب تعطل حافلته في لقاء الفريقين بدوري روشن، ما دعا الأخير للمطالبة باعتباره فائزًا في المواجهة.

وأعادت لجنة الاستئناف ملف احتجاج الوحدة ضد النصر للانضباط مرة أخرى في مارس الماضي، وتجدد رفض الشكوى.

وأشارت لجنة الانضباط في قرارها الصادر اليوم الاثنين: “بعد الاطّلاع على ما بني عليه أسباب قرار لجنة الاستئناف لم تجد اللجنة فيه ما يوجب العدول عن قرارها السابق”.

وكان النصر قد حسم مباراته ضد الوحدة على ملعب الأخير بهدفين دون رد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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