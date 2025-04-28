“الانضباط” تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر

البلاد- جدة

جددت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها للاحتجاج الذي تقدم به نادي الوحدة ضد نظيره النصر، والذي طالب فيه باحتساب نقاط مباراتهما في دوري روشن لمصلحته.

وكان النصر قد تأخر في الوصول إلى ملعب مباراته أمام الوحدة بسبب تعطل حافلته في لقاء الفريقين بدوري روشن، ما دعا الأخير للمطالبة باعتباره فائزًا في المواجهة.

وأعادت لجنة الاستئناف ملف احتجاج الوحدة ضد النصر للانضباط مرة أخرى في مارس الماضي، وتجدد رفض الشكوى.

وأشارت لجنة الانضباط في قرارها الصادر اليوم الاثنين: “بعد الاطّلاع على ما بني عليه أسباب قرار لجنة الاستئناف لم تجد اللجنة فيه ما يوجب العدول عن قرارها السابق”.

وكان النصر قد حسم مباراته ضد الوحدة على ملعب الأخير بهدفين دون رد.