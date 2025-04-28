الأهلي يستحوذ على جوائز الأفضل في روشن عن شهر إبريل

البلاد- جدة

أعلن حساب دوري روشن السعودي اليوم الاثنين عن جوائز الأفضل خلال شهر إبريل. وحصل البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع الأهلي على جائزة أفضل لاعب في روشن عن شهر إبريل. وحاز الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على جائزة أفضل مدرب في شهر إبريل. وقال حساب دوري روشن السعودي: “قائد الدفة الفنية للنادي الأهلي يايسله هو الأفضل في دوري روشن خلال شهر إبريل، بعد الحصول على 10 نقاط من أصل 12”. وحصل السنغالي إدوارد ميندي، على جائزة أفضل حارس مرمى في شهر إبريل بدوري روشن بعد التصدي والخروج بالشباك نظيفة في مباراتين والقيام بـ 6 تصديات. كما استمرت هيمنة مصعب الجوير لاعب الشباب على جائزة أفضل لاعب واعد في شهر إبريل بدوري روشن السعودي.