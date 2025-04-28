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الأهلي يستحوذ على جوائز الأفضل في روشن عن شهر إبريل
الرياضة

الأهلي يستحوذ على جوائز الأفضل في روشن عن شهر إبريل

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1446 هـ      28 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن حساب دوري روشن السعودي اليوم الاثنين عن جوائز الأفضل خلال شهر إبريل.

وحصل البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع الأهلي على جائزة أفضل لاعب في روشن عن شهر إبريل.

وحاز الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على جائزة أفضل مدرب في شهر إبريل.

وقال حساب دوري روشن السعودي: “قائد الدفة الفنية للنادي الأهلي يايسله هو الأفضل في دوري روشن خلال شهر إبريل، بعد الحصول على 10 نقاط من أصل 12”.

وحصل السنغالي إدوارد ميندي، على جائزة أفضل حارس مرمى في شهر إبريل بدوري روشن بعد التصدي والخروج بالشباك نظيفة في مباراتين والقيام بـ 6 تصديات.

كما استمرت هيمنة مصعب الجوير لاعب الشباب على جائزة أفضل لاعب واعد في شهر إبريل بدوري روشن السعودي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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