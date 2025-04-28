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الأهلي والهلال.. من يحجز بطاقة النهائي الآسيوي؟
الرياضة

الأهلي والهلال.. من يحجز بطاقة النهائي الآسيوي؟

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1446 هـ      28 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يتواجه نادي الأهلي السعودي مع نادي الهلال السعودي يوم غد الثلاثاء على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وتقام المباراة الثانية في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء، حيث يلتقي النصر السعودي مع كاوازاكي فرونتال الياباني على نفس الملعب.

وأكد جورجي جيسوس مدرب الهلال على أهمية هذه المواجهة، وقال: سنخوض مباراة مهمة للغاية أمام منافس سبق لنا مواجهته في العديد من المرات على المستوى المحلي، وبطبيعة الحال نكن له احتراماً كبيراً ونسعى لأن نقدم الأداء الذي يؤهلنا للفوز والتأهل للنهائي.

وأضاف: لا يقلقني وجود 12 لاعباً محترفاً في الأهلي، الأمر لا يقتصر على ذلك ولا يعني أنه يرجح كفة فريق على آخر، بل ما يقرر ذلك الإمكانات الفردية والجماعية التي يمتلكها كل فريق بغض الطرف عن جنسيات اللاعبين، ولدي ثقة كبيرة بالأسماء الموجودة لدي.

 

وعن تواجد ثلاثة فرق سعودية في الدور قبل النهائي قال جيسوس: الكرة السعودية أثبتت جدارتها على المستوى القاري، ثلاثة من أضلاع المربع في الدور قبل النهائي يمثلون كرة القدم هنا، وهذا يؤكد العمل الكبير وهذه نتيجة طبيعية تعكس قوة الدوري على وجه التحديد.

وعن الفوز الكبير للهلال على غوانغجو الكوري 7-0 في الدور ربع النهائي نوه جيسوس: نحترم كثيراً غوانغجو إنه فريق مميز جداً، لقد كانت ليلة رائعة لكن أسوأ ما فيها إصابة جواو كانسيلو الذي نأمل أن يعود إلى التشكيلة سريعاً حيث يبذل الجهاز الطبي في الفريق جهوداً كبيرة في هذا الإطار.

وتابع: ربما سنقوم بإجراء بعض التغييرات الطفيفة بحسب طبيعة جاهزية الفريق، وبلا شك أيضاً أن أي تغيير سيكون من ضمن الأفكار الخاصة بنا والتي نؤمن بها تماماً، لذلك علينا استغلال ما نملكه من إمكانات لتحقيق الفوز.

 

في المقابل أكد ماثياس يايسله مدرب الأهلي على صعوبة المقابلة، وقال: من المؤكد أنها ستكون مباراة قوية للغاية وصعبة على الفريقين، لقد واجهنا الهلال في العديد من المرات لكن لقاء الغد سيكون مختلفاً نظراً لاختلاف المنافسة التي تجمعنا.

وأوضح: نحن على علم بما يمتلكه فريق الهلال من إمكانات، لديهم الكثير من الجودة التي تتطلب تحضيرات كبيرة، ونحن الآن في أتم الجاهزية الفنية والبدنية على الرغم من عدم الحصول الوقت الكافي نظراً لضيق الوقت بعد مواجهة الدور ربع النهائي.

 

وبشأن تواجد العديد من اللاعبين المحترفين في صفوف الأهلي علق سايسله: لا أريد التمييز بين اللاعبين، التصنيف يكمن لدي بما يقدمه كل لاعب في التدريبات والمباريات، لكن لا شك أن هذا الأمر يوفر لنا خيارات عديد ومرونة جيدة من أجل استغلال كافة الأسماء التي لدينا.

وأردف بالقول: نملك أيضاً ميزة أخرى، فإقامة المباراة على أرضنا يحفز أيضاً جماهيرنا على الوقوف خلف الفريق في هذه المهمة الآسيوية الكبيرة، نتطلع أن نشاهد حضوراً جيداً مرة أخرى لأنه ذلك يساعد في تحفيز اللاعبين على بذل جهود مضاعفة.

وختم المدرب حديثه بالقول: نتائجنا في دوري أبطال آسيا حتى الآن تؤكد العمل الكبير الذي يحدث في الفريق، هذه البطولة تحديداً تمثل قيمة كروية كبيرة حيث أن التتويج باللقب يعد أبرز طموحاتنا، وعلينا التركيز ذهنياً تجنب ارتكاب الأخطاء، لأن أي خطأ ربما سيعصف بتلك الأحلام.

 وكان الهلال حصل في مرحلة الدوري على المركز الأول ضمن منطقة الغرب، برصيد 22 نقطة من ثمان مباريات، حيث فاز في الجولة الأولى على الريان القطري 3-1 في الريان، وفي الجولة الثانية على الشرطة العراقي 5-0 في الرياض، وفي الجولة الثالثة على العين الإماراتي 5-4 في العين، وفي الجولة الرابعة على الاستقلال الإيراني 3-0 في الرياض، ثم تعادل في الجولة الخامسة مع السد القطري 1-1 في الدوحة، وفاز في الجولة السادسة على الغرافة القطري 3-0 في الرياض، وفاز في الجولة السابعة على بيرسيبوليس الإيراني 4-1 في الرياض، وفاز في الجولة الثامنة على الوصل الإماراتي 2-0 في دبي. ثم فاز في دور الـ16 على باختاكور الأوزبكي بواقع 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في ربع النهائي على غوانغجو من جمهورية كوريا 7-0.

في المقابل حصل الأهلي على المركز الثاني في منطقة الغرب برصيد 22 نقطة من ثمان مباريات، حيث فاز في الجولة الأولى على بيرسيبوليس الإيراني 1-0 في جدة، وفي الجولة الثانية على الوصل الإماراتي 2-0 في دبي، وفي الجولة الثالثة على الريان القطري 2-1 في الريان، وفي الجولة الرابعة على الشرطة العراقي 5-1 في جدة، وفي الجولة الخامسة على العين الإماراتي 2-1 في العين، وتعادل في الجولة السادسة مع الاستقلال الإيراني 2-2 في جدة، وفاز في الجولة السابعة على السد القطري 3-1 في الدوحة، وفاز في الجولة الثامنة على الغرافة القطري 4-2 في جدة، ثم فاز في دور الـ16 على الريان القطري 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في ربع النهائي على بوريرام يونايتد التايلاندي 3-0.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 3 مايو على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

قبل النهائي

الهلال (السعودية) – الأهلي (السعودية)

الثلاثاء 29 أبريل

الملعب: ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

ركلة البداية: الساعة 7:30 مساء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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