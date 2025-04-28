الأهلي والهلال.. من يحجز بطاقة النهائي الآسيوي؟

البلاد- جدة
يتواجه نادي الأهلي السعودي مع نادي الهلال السعودي يوم غد الثلاثاء على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
وتقام المباراة الثانية في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء، حيث يلتقي النصر السعودي مع كاوازاكي فرونتال الياباني على نفس الملعب.
وأكد جورجي جيسوس مدرب الهلال على أهمية هذه المواجهة، وقال: سنخوض مباراة مهمة للغاية أمام منافس سبق لنا مواجهته في العديد من المرات على المستوى المحلي، وبطبيعة الحال نكن له احتراماً كبيراً ونسعى لأن نقدم الأداء الذي يؤهلنا للفوز والتأهل للنهائي.
وأضاف: لا يقلقني وجود 12 لاعباً محترفاً في الأهلي، الأمر لا يقتصر على ذلك ولا يعني أنه يرجح كفة فريق على آخر، بل ما يقرر ذلك الإمكانات الفردية والجماعية التي يمتلكها كل فريق بغض الطرف عن جنسيات اللاعبين، ولدي ثقة كبيرة بالأسماء الموجودة لدي.
وعن تواجد ثلاثة فرق سعودية في الدور قبل النهائي قال جيسوس: الكرة السعودية أثبتت جدارتها على المستوى القاري، ثلاثة من أضلاع المربع في الدور قبل النهائي يمثلون كرة القدم هنا، وهذا يؤكد العمل الكبير وهذه نتيجة طبيعية تعكس قوة الدوري على وجه التحديد.
وعن الفوز الكبير للهلال على غوانغجو الكوري 7-0 في الدور ربع النهائي نوه جيسوس: نحترم كثيراً غوانغجو إنه فريق مميز جداً، لقد كانت ليلة رائعة لكن أسوأ ما فيها إصابة جواو كانسيلو الذي نأمل أن يعود إلى التشكيلة سريعاً حيث يبذل الجهاز الطبي في الفريق جهوداً كبيرة في هذا الإطار.
وتابع: ربما سنقوم بإجراء بعض التغييرات الطفيفة بحسب طبيعة جاهزية الفريق، وبلا شك أيضاً أن أي تغيير سيكون من ضمن الأفكار الخاصة بنا والتي نؤمن بها تماماً، لذلك علينا استغلال ما نملكه من إمكانات لتحقيق الفوز.
في المقابل أكد ماثياس يايسله مدرب الأهلي على صعوبة المقابلة، وقال: من المؤكد أنها ستكون مباراة قوية للغاية وصعبة على الفريقين، لقد واجهنا الهلال في العديد من المرات لكن لقاء الغد سيكون مختلفاً نظراً لاختلاف المنافسة التي تجمعنا.
وأوضح: نحن على علم بما يمتلكه فريق الهلال من إمكانات، لديهم الكثير من الجودة التي تتطلب تحضيرات كبيرة، ونحن الآن في أتم الجاهزية الفنية والبدنية على الرغم من عدم الحصول الوقت الكافي نظراً لضيق الوقت بعد مواجهة الدور ربع النهائي.