الأمير فهد بن جلوي يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة بالرياض

الرياض – هاني البشر

اجتمع رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بأعضاء اللجنة التنسيقية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، اليوم الاثنين، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

واطّلع الاجتماع على الخدمات اللوجستية، والمواصلات، والخدمات الطبية، والاتصالية، والغذائية المقدمة للرياضيين خلال فترة إقامة الدورة.

ويستكمل أعضاء اللجنة التنسيقية للدورة زيارتهم لمدينة الرياض، غدًا الثلاثاء، بتفقد المنشآت الرياضية التي ستستضيف منافسات الدورة، وهي: مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، والبوليفارد، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بالإضافة إلى مقر سكن الوفود المشاركة من رياضيين وفنيين وإداريين في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث سيمثلون 57 دولة إسلامية.

يُذكر أن اللجنة العليا المنظمة للدورة تضم صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي رئيسًا، وعضوية كل من: معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، وعبدالعزيز بن أحمد باعشن، وثامر بن أسلم باسنبل، وسلمان بن فهد بن جليل.

كما تضم لجنة تنسيق الدورة السيدة كونول نورلايفا من أذربيجان رئيسةً، وعضوية كل من: اللواء إدريس دوكوني من تشاد، والسيد سعيد عبدالغفار من الإمارات، والسيد فارس الكوهجي من البحرين، والسيد أوبيك كاسيموف من أوزبكستان.