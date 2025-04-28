إنشاء منطقة لوجستية بميناء الدمام

البلاد – الدمام

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة العيسى العالمية للسيارات إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة, عقدًا لإنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة استثمارية تصل إلى 300 مليون ريال وبمساحة 382 ألف متر مربع، لاستيراد وإعادة تصدير المركبات وقطع الغيار. ومثل الجانبين في التوقيع, رئيس الهيئة المكلف مازن بن أحمد التركي، والعضو المنتدب للمجموعة عبدالله بن عبدالمحسن العيسى، بحضور عدد من المسؤولين. وتضم المنطقة اللوجستية مستودعًا بمساحة 7 آلاف متر مربع لتخزين قطع الغيار ومنطقة لوجستية مجهزة للتعامل مع أكثر من 13,000 سيارة وشاحنة، بما يسهم في تعزيز الميزة التنافسية ومكانة الميناء كمركز لوجستي إقليمي، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية ويعزز التنوع الاقتصادي.