الإقتصاد

إنشاء منطقة لوجستية بميناء الدمام

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1446 هـ      28 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الدمام
وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة العيسى العالمية للسيارات إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة, عقدًا لإنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة استثمارية تصل إلى 300 مليون ريال وبمساحة 382 ألف متر مربع، لاستيراد وإعادة تصدير المركبات وقطع الغيار. ومثل الجانبين في التوقيع, رئيس الهيئة المكلف مازن بن أحمد التركي، والعضو المنتدب للمجموعة عبدالله بن عبدالمحسن العيسى، بحضور عدد من المسؤولين. وتضم المنطقة اللوجستية مستودعًا بمساحة 7 آلاف متر مربع لتخزين قطع الغيار ومنطقة لوجستية مجهزة للتعامل مع أكثر من 13,000 سيارة وشاحنة، بما يسهم في تعزيز الميزة التنافسية ومكانة الميناء كمركز لوجستي إقليمي، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية ويعزز التنوع الاقتصادي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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