آل نصفان بطلًا لبطولة قطر للاسكواش

الرياض – هاني البشر

تُوج لاعب المنتخب السعودي للاسكواش محمد آل نصفان اليوم بلقب بطولة قطر للشباب و الناشئين – المستوى الفضي والتي أقيمت تحت مظلة الإتحاد الآسيوي من 26-28 إبريل الجاري.

جاء تحقيق آل نصفان اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب الباكستاني يحيى خان 3/1 لينجح في تحقيق لقبه الدولي السابع خلال عام 2025.

بدا اللاعب السعودي البطولة من دور الثمانية؛ حيث انه المصنف الاول على البطولة، وقد واجه اللاعب القطري محمد خليفه وتغلب عليه بنتيجة 3/0 قبل أن يلاقي اللاعب المصري يحيى الأبيض في دور الأربعة وفاز 3/0.

من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد السعودي للاسكواش الدكتور عادل العقيلي اللاعب محمد آل نصفان على توالي الإنجازات في عام 2025، خاصة البطولة الكبرى الاوربية والآسيوية، متمنيا له الاستمرار في تسجيل العديد من الألقاب لبلاده، في ظل الدعم المستمر من قبل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.