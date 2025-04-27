هيمنة سعودية على القارة الآسيوية

البلاد- جدة
تأهلت فرق الهلال والأهلي والنصر، على التوالي، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، بعد أن اكتسحت في ربع النهائي فرق غوانغجو إف سي الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني، بنتيجة إجمالية قدرها 14-1.
ما فعلته فرق دوري روشن السعودي الثلاثة، غير مسبوق؛ لأن البطولة تحررت أخيرًا من قيود التقسيم الجغرافي في أدوارها النهائية، فأصبح بإمكان فريقين من غرب القارة أو من شرقها المواجهة في نهائي البطولة، مع ترك الكلمة للمنافسين لقول كلمتهم في النهائي.
ويضمن الدوري السعودي للمحترفين، بذلك مقعدًا واحدًا على الأقل، في نهائي أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثالثة. وسيكون أحد اثنين، الهلال أو الأهلي، في انتظار الفائز من مباراة النصر أمام الفائز بين فريقي كاواساكي فرونتال الياباني والسد القطري.
وقد ينتهي الأمر إلى مواجهة سعودية خالصة في نهائي أبطال آسيا للنخبة، في حال قُدّر للنصر تجاوز مرحلة الدور قبل النهائي.
المقعد المضمون
مباراة الهلال والأهلي في 29 أبريل 2025، ليست المواجهة المباشرة الأولى بين فريقين من الدوري السعودي للمحترفين، في نصف نهائي البطولة القارية الأرفع للأندية.
وابتدأت المواجهات بين ناديين من السعودية، بلقاء الاتحاد والأهلي في نصف نهائي 2012، حينها تأهل الأهلي بفارق الأهداف، بعد انتصار كل منهما في الذهاب والإياب.
وتكررت المواجهات السعودية-السعودية، بلقاء قطبي الرياض النصر والهلال في نصف نهائي 2021. وانتصر الهلال 2-1 في مباراة واحدة بين الفريقين.
ة الحالية، 6 لاعبين، هم: سالم الدوسري وعلي البليهي ومحمد كنو وياسر الشهراني وحمد اليامي وعبد الله الحمدان.
تشكيلة الهلال والنصر
مع احتمالية مواجهة الأهلي والنصر أو الهلال والنصر في نهائي أبطال آسيا للنخبة، فإن 13 لاعبًا من فريقي النصر والهلال، عاشوا الصدام السعودي الأخير في البطولة الآسيوية.
وضمّت قائمة الفريقين في مواجهة أكتوبر 2021 القارية، 7 لاعبين حاليين في النصر، هم سلطان الغنام وعلي لاجامي وعبد الله الخيبري وعبد المجيد الصليهم وعلي الحسن ومحمد آل فتيل وأيمن يحيى، خلاف سامي النجعي الذي يتواجد حاليًا في جدة لاستكمال العلاج الطبيعي.
وشارك في قائمة الهلال في بطولتي 2021 والبطول
النتائج الساحقة
كرّر الهلال نتيجته القياسية، الأكبر في تاريخ المسابقة بالأدوار الإقصائية البالغة 7-0، بعد تجاوزه غوانغجو إف سي الكوري الجنوبي في مستهل منافسات ربع النهائي التي تقام بنظام التجمع في مدينة جدة.
وقدّم الهلال 7 هدّافين مختلفين في المباراة، هم الصربي سيرجي سافيتش ومواطنه ألكساندر ميتروفيتش، والبرازيلي ماركوس ليوناردو ومواطنه مالكوم، إضافة إلى ثلاثية سالم الدوسري وناصر الدوسري وعبد الله الحمدان.
ولا تعرف القارة فريقًا آخر سوى الهلال انتصر بـأكبر نتيجة 7-0 في الأدوار النهائية، في مباراته أمام الدحيل، خلال فبراير 2023، ثم أعاد النتيجة نفسها أمام الفريق الكوري الجنوبي.
وعلى نفس الخطى، سار الأهلي محافظًا على شباكه النظيفة أمام بوريرام يونايتد التايلاندي، مع تسجيل 3 أهداف في شباكه، عبر الجزائري رياض محرز والبرازيليين ويندرسون غالينو وروبرتو فيرمينو.
وحافظ النصر على فارق الأهداف الثلاثة أمام يوكوهاما مارينوس الياباني بالانتصار 4-1. وجاء هدف الفريق الياباني بعد استقبال ولوج الأهداف الأربعة في مرماهم، عبر ثنائيتي الكولومبي جون دوران، وهدفي السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.