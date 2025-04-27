هيمنة سعودية على القارة الآسيوية

تأهلت فرق الهلال والأهلي والنصر، على التوالي، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، بعد أن اكتسحت في ربع النهائي فرق غوانغجو إف سي الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني، بنتيجة إجمالية قدرها 14-1.

ما فعلته فرق دوري روشن السعودي الثلاثة، غير مسبوق؛ لأن البطولة تحررت أخيرًا من قيود التقسيم الجغرافي في أدوارها النهائية، فأصبح بإمكان فريقين من غرب القارة أو من شرقها المواجهة في نهائي البطولة، مع ترك الكلمة للمنافسين لقول كلمتهم في النهائي.

ويضمن الدوري السعودي للمحترفين، بذلك مقعدًا واحدًا على الأقل، في نهائي أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثالثة. وسيكون أحد اثنين، الهلال أو الأهلي، في انتظار الفائز من مباراة النصر أمام الفائز بين فريقي كاواساكي فرونتال الياباني والسد القطري.

وقد ينتهي الأمر إلى مواجهة سعودية خالصة في نهائي أبطال آسيا للنخبة، في حال قُدّر للنصر تجاوز مرحلة الدور قبل النهائي.

المقعد المضمون

مباراة الهلال والأهلي في 29 أبريل 2025، ليست المواجهة المباشرة الأولى بين فريقين من الدوري السعودي للمحترفين، في نصف نهائي البطولة القارية الأرفع للأندية.

وابتدأت المواجهات بين ناديين من السعودية، بلقاء الاتحاد والأهلي في نصف نهائي 2012، حينها تأهل الأهلي بفارق الأهداف، بعد انتصار كل منهما في الذهاب والإياب.

وتكررت المواجهات السعودية-السعودية، بلقاء قطبي الرياض النصر والهلال في نصف نهائي 2021. وانتصر الهلال 2-1 في مباراة واحدة بين الفريقين.

ة الحالية، 6 لاعبين، هم: سالم الدوسري وعلي البليهي ومحمد كنو وياسر الشهراني وحمد اليامي وعبد الله الحمدان.