نائب أمير مكة يطلع على خطط الهلال الأحمر السعودي في المنطقة

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة حسن بن حسين نافع، يرافقه عددٌ من قيادات الهيئة بالمنطقة.

واطّلع سموه، على تقرير مفصّل عن أداء الهيئة خلال موسم العمرة لهذا العام 1446هـ، وأبرز المستجدات والمؤشرات التشغيلية لخطة الهيئة في المنطقة، والمنجزات التي تحققت منذ بداية عام 2025م، والخدمات الإسعافية والطبية المقدمة لزوار الحرم المكي الشريف، والتجهيزات الحديثة التي تشمل خدمة الإسعاف الجوي.

وأعرب مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، على دعمه المستمر لأنشطة وجهود الهيئة في المنطقة، ومتابعته الحثيثة لأعمال الهيئة خلال مواسم الحج والعمرة، مؤكدًا أن الهيئة سخّرت كافة إمكاناتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف بيت الله الحرام.