نائب أمير مكة يطلع على خطة شركة مطارات جدة لموسم الحج

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس المديرين بمطارات جدة المهندس رائد المديهيم، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس مازن جوهر.

وتسلّم سموّه تقريرًا عن أداء شركة مطارات جدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، حيث استقبل مطار الملك عبدالعزيز (14.500.000) مسافر، كما تضمن التقرير إحصائيات موسم ذروة العمرة خلال شهر رمضان الماضي، حيث تجاوز عدد المسافرين (5.300.000) مسافر، وبلغ إجمالي الرحلات (31.500) رحلة.

واطّلع نائب أمير المنطقة خلال اللقاء على أبرز ملامح الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ.