المحليات

قيادات الجوازات يستعرضون خطة أعمال موسم الحج

صحيفة البلادaccess_time29 / شوال / 1446 هـ      27 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

 رأس مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اجتماع قيادات الجوازات؛ لاستعراض خطة أعمال ومهام القطاع والاستعدادات، خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

 ونقل اللواء المربع للمجتمعين، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

 وأكد أهمية مواصلة الجهود وأداء المهام المنوطة بمنسوبي الجوازات لخدمة ضيوف الرحمن في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية المدعومة، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن، والعمل بتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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