الرياضة

شاهد| ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه

صحيفة البلادaccess_time29 / شوال / 1446 هـ      27 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

توج فريق ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025، بعد فوزه الكبير على ضيفه فريق توتنهام، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 34 من البريميرليج.


ليفربول حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة العشرين في تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد التاريخي؛ كأكثر ناد توج بلقب الدوري الأقوى في العالم؛ حيث كتب ليفربول تاريخًا جديدًا في عالم كرة القدم الإنجليزية.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 82 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه نادي آرسنال، وذلك قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات، بينما تجمد رصيد نادي توتنهام عند النقطة 37 في المركز السادس عشر.

– أهداف المباراة

سجل سولانكي هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 12، وسرعان ما عادل الكولومبي لويس دياز النتيجة في الدقيقة 16.
وأضاف الأرجنتيني ماك أليستير الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 24، وعزز الهولندي جودي جاكبو التيجة للريدز بالهدف الثالث في الدقيقة 34.

ونجح محمد صلاح في المشاركة في حفل الأهداف؛ حيث سجل الهدف الرابع لنادي ليفربول في الدقيقة 63. وفي الدقيقة 70 من عمر مباراة ليفربول وتوتنهام، سجل الريدز الهدف الخامس عن طريق أودوجي لاعب السبيرز عن طريق الخطأ في مرماه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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