الرياضة

شاهد| كاواساكي يتخطى السد ويواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time29 / شوال / 1446 هـ      27 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ضرب فريق كاواساكي فرونتال الياباني موعدًا ناريًا مع فريق النصر السعودي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد ما نجح في التغلب على فريق السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

سجل أهداف كاواساكي، إريكسون ومارسينهو وياسوتو في الدقائق 4، 21، 98، فيما سجل للسد القطري باولو أوتافيو، وكلاودينيو في الدقيقتين 9 و71.

وكان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل 2/2؛ ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي على شوطين، الذي حسمه كاواساكي بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 98.

بهذا الفوز، سيلتقي فريق كاواساكي مع فريق النصر في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل. وكان النصر قد تغلب في ربع النهائي على فريق يوكوهاما الياباني برباعية مقابل هدف.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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