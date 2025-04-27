شاهد| كاواساكي يتخطى السد ويواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية

البلاد- جدة
ضرب فريق كاواساكي فرونتال الياباني موعدًا ناريًا مع فريق النصر السعودي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد ما نجح في التغلب على فريق السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.
سجل أهداف كاواساكي، إريكسون ومارسينهو وياسوتو في الدقائق 4، 21، 98، فيما سجل للسد القطري باولو أوتافيو، وكلاودينيو في الدقيقتين 9 و71.
وكان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل 2/2؛ ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي على شوطين، الذي حسمه كاواساكي بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 98.
بهذا الفوز، سيلتقي فريق كاواساكي مع فريق النصر في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل. وكان النصر قد تغلب في ربع النهائي على فريق يوكوهاما الياباني برباعية مقابل هدف.
هدف |
كاواساكي فرونتال الياباني يتقدم 1-0 على السد في الدقيقة 4 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
مباشرة على الكاس nine .. يمكنكم المشاهدة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS #السد_كاواساكي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ZLXGbix1ux
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 27, 2025
هدف |
سريعا.. السد يتعادل 1-1 كاواساكي فرونتال الياباني عن طريق باولو اوتافيو في الدقيقة 9 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
مباشرة على الكاس nine .. يمكنكم المشاهدة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS #السد_كاواساكي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/rfwcQtBrdp
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 27, 2025
هدف |
كاواساكي فرونتال الياباني يتقدم 2-1 على السد في الدقيقة 21 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
مباشرة على الكاس nine .. يمكنكم المشاهدة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS #السد_كاواساكي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/SbkLLAQJXK
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 27, 2025
هدف |
السد يتعادل 2-2 كاواساكي الياباني عن طريق كلودينهو في الدقيقة 71 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
مباشرة على الكاس nine .. يمكنكم المشاهدة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS #السد_كاواساكي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/6kVg3ridYG
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 27, 2025
هدف |
كاواساكي فرونتال الياباني يتقدم 3-2 على السد في الدقيقة 98 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
مباشرة على الكاس nine .. يمكنكم المشاهدة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS #السد_كاواساكي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Mae1xTxZbQ
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 27, 2025