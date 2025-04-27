رفع التهنئة للقيادة بمناسبة تحقيق الإنجازات.. الفيصل: الرؤية شكّلت نقطة تحول محورية في مسيرة التنمية

البلاد – جدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- نظير ما حققته رؤية المملكة 2030 من مستهدفات خلال الأعوام التسعة الماضية.

وأكد سموه أن رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها شكلت نقطة تحول محورية في مسيرة التنمية، وفتحت آفاقًا واسعة لتحقيق التقدم والازدهار، وعززت من مكانة المملكة في شتى المجالات. ولفت أمير منطقة مكة المكرمة النظر إلى أن الرؤية وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن، عبر تطوير منظومة متكاملة، تُيسر عليهم أداء العبادات والمناسك، عبر تنفيذ مشاريع نوعية وتوفير خدمات متطورة ومتنوعة.

وسأل أمير مكة المكرمة الله- سبحانه وتعالى- أن يمد خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه وساعده الأيمن ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.