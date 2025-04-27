بتكلفة 400 مليون ريال.. “المياه الوطنية” تنفذ مشاريع حيوية في 3 أحياء بجدة

البلاد – الرياض

أنهت شركة المياه الوطنية من تنفّيذ مشاريع لشبكات وخطوط مياه الشرب لخدمة أحياء (الياقوت- الزمرد- اللؤلؤ) بمحافظة جدة، وذلك ضمن مشاريعها التنموية لدعم البنية التحتية للمنظومة المائية، وزيادة نسبة التغطية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في المحافظة، بتكلفة تجاوزت (400) مليون ريال.

وأوضحت أن المشاريع المنفذة ستسهم في إيصال المياه للمستفيدين الذين سوف يتجاوز عددهم ربع مليون مستفيد، مبينة أنها نفذت خطوط وشبكات مياه بأطوال تجاوزت (320) كيلومترًا طوليًا، وبأقطار مختلفة، مؤكدةً أن المشاريع المنفذة سيكون لها الأثر الكبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، ورفع نسبة التغطية بشبكات المياه في الأحياء المستفيدة.