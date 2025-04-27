إطلاق خدمة “أجير الحج” لتمكين العمل الموسمي في الحج

البلاد – جدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “أجير الحج” لهذا العام 1446 هـ، مما يمكّن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج، الذي يجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في “باب أجير” ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال موسم الحج.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك. وتُلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسمًيا، مع التأكيد أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام. الجدير بالذكر أن “أجير الحج” يوفر للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما يتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.