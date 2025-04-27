أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول

البلاد – نجران

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران؛ بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024، الذي أكد النمو الذي تشهده هذه البلاد المباركة في مختلف القطاعات، واستمرار الرؤية في دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية، من خلال استحداث إستراتيجيات تنموية طويلة المدى، إضافةً إلى تعزيز مواءمة الخطط الإستراتيجية مع الخطط المالية طويلة المدى، واستمرارها في تصحيح الأداء بشكل منهجي، يبرهن من خلاله التقدم، الذي تحقق في عام 2024، على المسار الصحيح الذي تسير عليه الرؤية، محققة طموحاتها على الأرض، باعتمادها على أدواتها المتينة في التنفيذ من برامج؛ أسهمت في تحقيق مستهدفات الرؤية، رافعًا التهنئة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما تحقّق من إنجازات خلال السنوات التسع الماضية. وأشار إلى نسب التقدم الإجمالية في مؤشرات أداء برامج الرؤية ومبادراتها، المميز على صعيد ركائز الرؤية الثلاث: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، ساهم في تمكين أبناء هذا الوطن من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل، معتزين بهويتهم، ومتطلعين إلى ترسيخ مكانة المملكة المرموقة بين الدول والشعوب.