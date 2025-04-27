أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار

البلاد – جيزان

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بما ما حققته رؤية المملكة 2030 من مستهدفات خلال الأعوام التسعة الماضية.

وقال سموه:” لقد مثلت رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها نقطة تحول محورية في مسيرة التنمية، وحققت آفاقًا واسعة من التقدم والازدهار، وعززت من مكانة المملكة في شتى المجالات”.

ونوه بما أولته القيادة الرشيدة- أيدها الله- من اهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، وجعلها من أول الاهتمامات عبر تطوير منظومة متكاملة تُيسر عليهم أداء العبادات والمناسك، عبر تنفيذ مشاريع نوعية وتوفير خدمات متطورة ومتنوعة، إضافة لما توليه من اهتمام ورعاية كريمة بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن وتطور ونماء الوطن.

ودعا سموه الله- سبحانه وتعالى- أن يمد خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن يوفقه وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لخير الوطن والمواطن، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.