أمير تبوك: نشهد تحولات كبيرة وإنجازات فريدة

البلاد – تبوك

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن رؤية المملكة 2030، التي انطلقت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة ودعم وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- تشهد تحولات كبيرة وإنجازات فريدة، وذلك من خلال الأرقام والمؤشرات التي جاءت بالتقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 للعام 2024م، وحملت في طياتها بشائر الخير والنماء، حيث تم تحقيق العديد من المستهدفات قبل أوانها، وعكست متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وعززت من مكانة المملكة، التي أصبحت اليوم محط أنظار العالم؛ بفضل هذه الرؤية المباركة، مشيرًا سموه إلى النقلة الحضارية الكبيرة، التي تشهدها المنطقة من خلال مشروعات رؤية المملكة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا)، والتي أصبحنا نرى ونشاهد هذا العمل في هذه المشروعات يتحقق على أرض الواقع، التي تجسدها النظرة المستقبلية والطموح الكبير والفكر لسمو ولي العهد- حفظه الله- وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في رفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطن.