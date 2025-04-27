أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد

البلاد – الدمام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الإنجازات التي حققتها رؤية السعودية 2030 تُجسد حرص القيادة الرشيدة-أيدها الله- على صناعة مستقبل تنموي واعد، يعزز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

وأشار سموه إلى أن ما تحقق من نسب إنجاز متقدمة في المؤشرات والمبادرات، يعكس عمق التخطيط ووضوح الرؤية، وتجاوزت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها أو قاربتها 93%، ما يعكس تسارع الخطى نحو مستهدفات عام 2030.

ونوّه بما تحقق على صعيد الاقتصاد الوطني، من مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والنمو المتسارع في التوظيف وريادة الأعمال، إلى جانب دخول الجامعات السعودية، ضمن مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

وفي جانب التنمية المجتمعية، أشار أمير الشرقية إلى ما تشهده المملكة من تحسّن شامل في جودة الحياة، وتطور في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يواكب طموحات المواطنين ويعكس الاهتمام المتزايد ببناء مجتمع حيوي ينعم بالاستقرار والرفاه.

وأشاد سموه بتقدم المملكة في مؤشرات التحول الرقمي، وتصدرها المركز الأول عالميًا في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية، إضافة إلى استضافة المملكة للفعاليات الدولية الكبرى؛ من بينها كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وفوزها باستضافة النسخة الأكبر من كأس العالم لكرة القدم 2034.