أمير الرياض: الأرقام والعمل الدؤوب طموح الشعب

البلاد – الرياض

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض: إن كلمات مولاي خادم الحرمين الشريفين حول “ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن، جعلت منها نموذجًا عالميًا في التحولات على جميع المستويات”، حافز للجميع لبذل مزيدٍ من العطاء والعمل في سبيل الوصول لمستهدفات الرؤية، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة- أيدها الله- بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 في عامها التاسع.

وأضاف:” إن متابعة ودعم سمو ولي العهد وكلماته، وهو يفخر بما تحقق في العام التاسع للرؤية بمنجزات أبناء وبنات الوطن، وسعيهم الحثيث للتغلب على التحديات؛ لكي لا تقف أمام طموحاتهم تعد مشعلًا يضيء طريق التنمية المستدامة والتقدم في المملكة”.

ونوه سموه بما تحقق من إنجازات في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تم الإعلان عنها في تقرير الرؤية 2024، الذي كان ملفتًا فيما تم تحقيقه من أداء متميز في مؤشراتها على صعيد ركائزها الثلاث: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، وطن طموح. وأشار أمير الرياض، إلى أن ما تم الإعلان عنه من نسبة التجمعات السكنية المغطاة بالخدمات الصحية، ونسبة الأسر السعودية التي تملك وحدات سكنية، وقيمة ما سجله التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي للمملكة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وغيره من الأرقام التي تؤكد على العمل الدؤوب والمستمر والواضح، بقيادة رشيدة-حفظها الله- وشعب طموح.