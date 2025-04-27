أمير الحدود الشمالية: مسيرة تسابق الزمن

البلاد – عرعر

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بما تحقق من منجزات نوعية ضمن التقرير السنوي لرؤية المملكة2030، مؤكدًا أن ما تحقق جاء بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- وقيادتهما الحكيمة لمسيرة التحوّل الوطني نحو تنمية شاملة ومستدامة. وأشار سموه، إلى أن التقرير أظهر تحقيق 93 % من مؤشرات أداء البرامج والإستراتيجيات الوطنية لمستهدفاتها المرحلية، أو تجاوزها، إلى جانب أن 85 % من مبادرات الرؤية التي أطلقت منذ بدايتها تسير على المسار الصحيح أو اكتملت، وهو ما يعكس حجم التقدّم وتسارع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات، بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة الرشيدة- أيدها الله. ونوّه بما توليه القيادة الرشيدة- رعاها الله- من اهتمام بتنمية المناطق وتمكين المواطن، مؤكدًا أن منطقة الحدود الشمالية تواصل تنفيذ مشروعاتها التنموية ضمن مستهدفات الرؤية، مستثمرة مزاياها النسبية، وساعية لتحويلها إلى فرص تنموية واقتصادية مستدامة، سائلًا المولى- عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.