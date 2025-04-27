أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول

البلاد – الباحة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن تقرير رؤية 2030 اشتمل على نتائج مبشّرة ومعالم بارزة في رحلة التحول، التي تجاوزت التوقعات وسبقت الجدول الزمني المحدد، وهو ما يعكس عمق التخطيط ووضوح الرؤية، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعرّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله – بكل اقتدار واقتناع وإيمان بمكانة هذا الوطن ومستقبل أبنائه.

وبين سمو أمير الباحة أن التقرير السنوي، الذي صدر بمناسبة مرور تسعة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، جاء مؤكدًا للنجاح والتقدم الكبير في تنفيذ برامج الرؤية ومستهدفاتها؛ إذ أظهر التقرير تحقيق 93% من مؤشرات الرؤية لمستهدفاتها السنوية، مؤكدًا أن 85% من المبادرات؛ إما قد اكتملت، أو هي في مسارها الصحيح.

وأضاف الأمير حسام بن سعود:” إننا في منطقة الباحة، كأحد الوجهات السياحية بالمملكة، نعتز بما تحقق في كل المؤشرات، ونفخر بتصدّر المملكة- ولله الحمد- لقائمة الوجهات السياحية الكبرى عالميًا، حتى حققت المركز الثاني في نمو أعداد السياح لعام 2024، ونؤكد التزامنا في الوقت ذاته ببذل كل الجهود لدعم هذا التحول، وتحفيز الإمكانات والفرص الواعدة التي تزخر بها منطقة الباحة”.