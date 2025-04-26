شاهد.. مئات المصابين في انفجار ميناء بندر عباس جنوب إيران

طهران – وكالات

هز ميناء بندر عباس جنوب إيران اليوم السبت انفجار كبير تسبب بإصابة المئات وفق الإعلام الرسمي، وقال مسؤول جهاز الطوارئ مهرداد حسن زاده للتلفزيون الرسمي إن “الحادث وقع نتيجة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف الميناء”.

بشكل متسارع ارتفعت حصيلة المصابين في انفجار كبير هز ميناء بندر عباس جنوب إيران اليوم السبت حتى وصلت إلى أكثر من 500 شخص وفق الإعلام الرسمي.

في أعقاب الانفجار، جرت اتصالات هاتفية بين النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف وكل من المحافظ ورئيس الهلال الأحمر، وأمر نائب الرئيس بإجراء تحقيق عاجل في الحادث.

وبينما أوفد وزير الداخلية إسكندر مؤمني رئيس المنظمة الوطنية لإدارة الأزمات إلى المنطقة من أجل التحقيق، قال محافظ هرمزجان محمد عاشوري إن “السلطات تدرس عدة سيناريوهات للانفجار وسيتم الإعلان عن السبب حال التأكد منه”.

بحسب تصريحات مسؤول جهاز الطوارئ مهرداد حسن زاده للتلفزيون الرسمي فإن “الحادث وقع نتيجة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف الميناء”.

واستبعد متحدث باسم إدارة الأزمات الوطنية أن يكون الانفجار عملا تخريبيا، مشيرا إلى تحذيرات أمنية رسمية سابقة صدرت للموقع.

وقال حسين ظفري لوسائل الإعلام إن المواد الكيميائية المُخزّنة داخل الحاويات هي على الأرجح سبب الانفجار، وعمليات التفتيش السابقة أشارت إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.