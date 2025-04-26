شاهد| النصر يتقدم على يوكوهاما بثلاثية في الشوط الأول

محمود العوضي- جدة

أنهى فريق النصر الشوط الأول من لقائه مع فريق يوكوهاما مارينوس الياباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، الذي يحتضنه ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

سجل للنصر دوران في الدقيقة 26، وساديو ماني في الدقيقة 32، ورونالدو في الدقيقة 38 .

هدف |

النصر السعودي تقدم 1-0 على يوكوهاما مارينوس الياباني.. دوران الدقيقة 26 📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#النصر_يوكوهاما#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/2Pa2kMPPno — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 26, 2025

هدف |

النصر السعودي تقدم 2-0 على يوكوهاما مارينوس الياباني.. ساديو ماني الدقيقة 31 📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#النصر_يوكوهاما#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/nUlVtA2UoT — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 26, 2025