الرياضة

شاهد| النصر يتقدم على يوكوهاما بثلاثية في الشوط الأول

صحيفة البلادaccess_time28 / شوال / 1446 هـ      26 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

أنهى فريق النصر الشوط الأول من لقائه مع فريق يوكوهاما مارينوس الياباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، الذي يحتضنه ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

سجل للنصر دوران في الدقيقة 26، وساديو ماني في الدقيقة 32، ورونالدو في الدقيقة 38 .

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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