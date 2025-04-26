شاهد| الأهلي يعبر بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
ضرب فريق الأهلي موعدًا ناريًا مع فريق الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق بوريرام التايلندي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة، في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي وعشاق قلعة الكؤوس.
سجل أهداف الأهلي، الجزائري رياض محرز في الدقيقة الثانية، وأضاف البرازيلي جالينو الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة، ثم اختتم البرازبلي فيرمينو أهداف الأهلي في الدقيقة الحادية والثلاثين من عمر الشوط الأول.
في الشوط الثاني، حاول لاعبو الأهلي تهدئة اللعب للحفاظ على المعدل اللياقي، استعدادً لموقعة الهلال المقبلة.
وأجرى الألماني يايسله المدير الفني للأهلي عدة تغييرات؛ حيث أخرج فيرمينو وتوني واليوسكي ودفع بفيجا والبريكان وداماس.
حاول لاعبو بوريرام يونايتد، الاستفادة من تراجع الأهلي، وانطلق بيتر زولج نحو الجانب الأيمن وسدد كرة باتجاه مرمى الأهلي تصدى لها ميندي بسهولة.
جاءت معظم الدقائق بعد ذلك هادئة، ولم يبذل لاعبو الأهلي أي مجهود لزيادة الغلة التهديفية، حتى شهد الوقت المحتسب بدل الضائع احتساب الحكم ركلة جزاء لجالينو، إلا أنه قام بإلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.
وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع كلاسيكو آسيوي من العيار الثقيل بين الأهلي والهلال الثلاثاء المقبل في نصف نهائي البطولة.
بداية قوية للأهلي ..
رياض محرز يفتتح النتيجة للفريق السعودي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاهلي_بوريرام_يونايتد pic.twitter.com/Z9XIf05agT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2025
هدف |#الأهلي السعودي يتقدم 2-0 على بوريرام يونايتد التايلاندي عن طريق جالينو في الدقيقة 6 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
يمكنكم مشاهدتها من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/praKyPbE0v
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 26, 2025
فيرمينو يدوّن الهدف الثالث للأهلي السعودي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاهلي_بوريرام_يونايتد pic.twitter.com/wsaf81I8du
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2025