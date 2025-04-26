شاهد| الأهلي يعبر بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية

ضرب فريق الأهلي موعدًا ناريًا مع فريق الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق بوريرام التايلندي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة، في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي وعشاق قلعة الكؤوس.