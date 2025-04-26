شاهد| الأهلي يتقدم على بوريرام بثلاثية في الشوط الأول

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
أنهى فريق الأهلي الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعه مع فريق بوريرام التايلندي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في المباراة التي يجري على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
سجل للأهلي رياض محرز، وجالينو، وفيرمينيو.
وسيلتقي الفائز من لقاء الأهلي وبوريرام مع الهلال في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.
بداية قوية للأهلي ..
رياض محرز يفتتح النتيجة للفريق السعودي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاهلي_بوريرام_يونايتد pic.twitter.com/Z9XIf05agT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2025
فيرمينو يدوّن الهدف الثالث للأهلي السعودي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاهلي_بوريرام_يونايتد pic.twitter.com/wsaf81I8du
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2025