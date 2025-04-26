الرياضة

شاهد| الأهلي يتقدم على بوريرام بثلاثية في الشوط الأول

صحيفة البلادaccess_time28 / شوال / 1446 هـ      26 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

أنهى فريق الأهلي الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعه مع  فريق بوريرام التايلندي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في المباراة التي يجري على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

سجل للأهلي رياض محرز، وجالينو، وفيرمينيو.

وسيلتقي الفائز من لقاء الأهلي وبوريرام مع الهلال في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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