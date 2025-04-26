حادث تصادم على مهبط مطار القاهرة الدولي

القاهرة – البلاد

تعرضت حافلة كانت تنقل ركابا في القاهرة الدولي لحادث تصادم بأحد أعمدة الإنارة بمهبط المطار؛ ما أدى إلى إصابة السائق وبعض الركاب.

ونقل موقع “اليوم السابع” عن بيان ل أنه “في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تعرض أحد الأتوبيسات التي كانت تنقل عددا من ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى للتصادم بأحد أعمدة الإنارة بأرض المهبط بمطار القاهرة الدولي؛ الأمر الذي أسفر عن إصابة السائق و بعض الركاب بإصابات طفيفة”.

وأضاف البيان أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الرحلة أقلعت وعلى متنها باقي ركاب الرحلة.