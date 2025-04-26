برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني

الرياض- هاني البشر

برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى، تنظم هيئة الموسيقى حفل روائع الأوركسترا السعودية في مدينة سيدني الأسترالية، بدار “أوبرا سيدني”، المعلم الثقافي الشهير وأحد أبرز المسارح العالمية، وذلك يوم الاثنين 12 مايو القادم.

وستشارك الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بأعمال موسيقية تُبرز للعالم جمال التراث الثقافي والتنوّع الفني في تاريخ الموسيقى السعودية، وسيشهد الحفل مشاركة أوركسترا “الميتروبوليتان” الأسترالية؛ لتقديم مقطوعات موسيقية أُسترالية، كما ستقدَّم فقرة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين السعودية والأسترالية، إلى جانب مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية بعدد من الفنون الأدائية.

وتُعد مدينة سيدني المحطة السابعة في سلسلة الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقى، حيث أقامت حفلها الأول في العاصمة الفرنسية (باريس) على مسرح دو شاتليه، وجاء المسرح الوطني في العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي) محطة ثانية، ثم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على مسرح دار الأوبرا متروبوليتيان، ثم في العاصمة البريطانية (لندن) على مسرح سنترل هول وستمنستر، ثم في العاصمة اليابانية طوكيو على مسرح طوكيو أوبرا سيتي، وصولاً إلى الرياض على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، وحصدت العروض إشادات محلية ودولية واسعة، مما يعكس المكانة المتنامية للموسيقى السعودية في المشهد الموسيقي العالمي.

وتهدف حفلات “روائع الأوركسترا السعودية” إلى صناعة تجربة موسيقية استثنائية تنسج إبداعها على خارطة الفن والثقافة، وتقدّم رحلة ثرية تسافر بجمهورها عبر أصالة التراث الموسيقي السعودي وجمال ألحانه، في عرض موسيقي متناغم يبرز التنوع الفني والثقافي للمملكة.

يأتي هذا الحفل في إطار جهود هيئة الموسيقى لتعزيز حضور الأغنية السعودية على الساحة الدولية، والاحتفاء بأصالتها وألحانها التي تعكس هوية المملكة الغنائية.