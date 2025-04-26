“المنافذ الجمركية” تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع

البلاد – جدة

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1314 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 54 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 782 من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2252 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 22 صنفًا لمبالغ مالية، و5 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.