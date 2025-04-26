المحليات

“الغذاء والدواء” تنهي إجراءات فسح أول شحنة طبية للحجاج

صحيفة البلادaccess_time28 / شوال / 1446 هـ      26 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

 استقبلت الهيئة العامة للغذاء والدواء أولى الشحنات الطبية الواردة لإحدى بعثات الحجاج عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، بوزن يُقدّر بـ44 طنًا من الأدوية والمنتجات الطبية.

 ويأتي ذلك ضمن مهام “الهيئة” الرقابية في المنافذ الجوية والبحرية، تعزيزًا لسلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية الواردة، والتحقق من التزامها بالمواصفات والمعايير المعتمدة.

 وأظهرت الجهود التحضيرية والتوعوية التي بذلتها “الغذاء والدواء” مع مكاتب شؤون الحج فاعلية كبيرة، وأسهمت تلك الجهود في تعزيز الالتزام بضوابط وشروط فسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المخصصة لاستخدام الحجاج.

 وفي إطار تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، توجَد فرق “الهيئة” على مدار الساعة لمتابعة المنتجات الواردة مع تكثيف الرقابة في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركاء الهيئة من القطاع الخاص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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