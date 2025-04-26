الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان

الفاتيكان – واس

ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الفاتيكان، وفد المملكة المشارك في مراسم تشييع البابا فرانسيس رئيس دولة الفاتيكان.

ونقل معاليه خلال مشاركته تعازي ومواساة القيادة في وفاة البابا فرانسيس إلى الكاردينال بييترو بارولين أمين الكرسي الرسولي – رئيس وزراء دولة الفاتيكان ـ ، معربًا عن مواساته إلى مَجمَع الكرادلة والمجتمع الكاثوليكي العالمي.

حضر مراسم التشييع، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا.