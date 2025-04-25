مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي

الرياضةمدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1446 هـ 25 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أبدى الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، سعادته بخوض الفريق الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا في جدة. ويخوض الأهلي مباراته ضد بوريرام التايلاندي غدًا السبت، بمنافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: “جماهير الأهلي واللعب على ملعبنا يمنحنا حافزًا كبيرًا في مواجهة بوريرام”. وواصل: “لاعبو الأهلي لديهم حماس كبير لخوض الأدوار الحاسمة في دوري أبطال آسيا، ومستعدون بشكل جيد للقاء الغد”. وختم تصريحاته: “نسعى لتحقيق نتائج إيجابية على ملعبنا، وجميع الأندية في ربع النهائي والمنافسين على درجة كبيرة من القوة والتميز”.