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مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي
الرياضة

مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي

صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1446 هـ      25 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أبدى الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، سعادته بخوض الفريق الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا في جدة.

ويخوض الأهلي مباراته ضد بوريرام التايلاندي غدًا السبت، بمنافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: “جماهير الأهلي واللعب على ملعبنا يمنحنا حافزًا كبيرًا في مواجهة بوريرام”.

وواصل: “لاعبو الأهلي لديهم حماس كبير لخوض الأدوار الحاسمة في دوري أبطال آسيا، ومستعدون بشكل جيد للقاء الغد”.

وختم تصريحاته: “نسعى لتحقيق نتائج إيجابية على ملعبنا، وجميع الأندية في ربع النهائي والمنافسين على درجة كبيرة من القوة والتميز”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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