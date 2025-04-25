الرياضة قدم صالات القادسية إلى نصف نهائي الدوري السعودي الممتاز

البلاد- الدمام

تأهل فريق القادسية لكرة قدم الصالات إلى دور نصف النهائي من منافسات الدوري السعودي الممتاز، بعد فوزه الكبير على فريق الوادي بنتيجة 9-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة نادي أحد بالمدينة المنورة. سجل أهداف القادسية كل من المحترف البرازيلي كليبر الذي أحرز أربعة أهداف، والبرازيلي شابي الذي سجل هدفين، إضافة إلى ثامر بوسعيد وعبدالرحمن الحواس والمحترف رودريغينهو الذين أضافوا هدفًا لكل منهم. وتُقام الأدوار النهائية للمسابقة بنظام المجموعات في المدينة المنورة، حيث تصدر القادسية المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه فريقي العلا والوادي، ليضمن بذلك بطاقة التأهل إلى نصف النهائي. وسيواجه القادسية نظيره النصر في دور نصف النهائي يوم الأحد القادم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.