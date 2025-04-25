في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال وغوانغجو| جيسوس : لم نحقق شيئًا يا هلاليون حتى الآن

جدة – محمد الجليحي
أعرب مدرب الهلال البرتغالي جيسوس عن سعادته بالانتصار الكبير في دور ربع النهائي على فريق جوانغجو الكوري الجنوبي بسبعة أهداف دون مقابل، قائلًا: في البداية أشكر الجمهور الهلالي على دعمه لنا وحضوره الطاغي في المدرجات؛ حيث لعبنا وكأننا في الرياض.
وأضاف: نتيجة المباراة الكبيرة لا تنعكس أو تدل على ضعف الفريق المنافس؛ فهذا الفريق سبق ان هزم فريق يوكوهاما الياباني بسبعة أهداف، لكن معطيات هذه المباراة ساهمت بهذه النتيجة؛ ومنها استغلال الفرص في الشوط الأول ساهم بهذه النتيجة.
وهذا اللقاء شاهده الملايين في أوروبا والبرازيل، وفوزنا سيزيد من احترام المنافسين لنا، وهذا ما يطلق عليه اللعب العادل بوجود فريقين؛ فريق يفوز وفريق خاسر، والجميع يتبادلون التحية بعد صافرة النهاية.
وواصل: الضغوطات التي عانينا منها في وقت سابق كانت حافزًا لنا لنخرج بهذه النتيجة والمستوى، ومع ذلك نحن إلى الآن لم نحقق أي شيء، وعلينا أن نفكر في المباراة القادمة.
وعن إصابة كانسلو وخروجه من المباراة، قال ننتظر نتيجة الفحوصات غدًا، وبالفعل نحن خسرنا لاعبًا مؤثرًا، وأحد أصحاب الحلول لطريقتي مع الفريق، ونحتاج لعملية استرجاع طبية للمباراة القادمة.
وعن الطرق التي يسعى لتطبيقها في المباراة القادمة، قال: لكل مباراة ظروفها وطريقتها الخاصة، وننتظر غدًا لتعرف من سنواجه في دور النصف النهائي.
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من جانبه، تحدث مدرب جوانغجو الكوري الجنوبي عن اسفه لهذه الخسارة موجهاً رسالة لجماهيره في الملعب وللاعبي الفريق الذين بذلوا الكثير من الجهد خلال المباراة، وقال: إنكم بذلتم ما يجب عليكم، وعليكم ان تستفيدوا من هذه المباراة؛ سواء الخبرة اوالتجربة مع بذل الجهد الكبير لفريقكم ولبلدكم في المستقبل.
وأضاف: يجب ان نشعر بما حدث، خاصة أمام منافس قوي على المستوى القاري مثل فريق الهلال، وسوف تكون هذه النتيجة دافعاً لنا للمستقبل.
وواصل: تحدثت مع مدرب الهلال جيسوس بعد نهاية المباراة وقلت له: إننا واجهنا أشرس فريق، ولا يمكن ايقافه لأنه يجب علينا إعداد فريق ذات جودة عالية وأسلوب فني أقوى في البطولات القارية القادمة.
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