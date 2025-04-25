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شاهد| الهلال يدك شباك غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي النخبة الآسيوية
الرياضة

شاهد| الهلال يدك شباك غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1446 هـ      25 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- زياد القحطاني

دك فريق الهلال شباك فريق غوانغجو الكوري الجنوبي، بسباعية نظيفة، وحجز أول مقاعد نصف نهائي دوري أبطال نخبة آسيا؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، بعد الفوز على، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

سجل سافتيش الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 6، وجاء الهدف الثاني لفريق الهلال عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 25، وأحرز سالم الدوسري الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 33، وتمكن الكسندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 55، وسجل اللاعب مالكوم اوليفيرا الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 79، بوجاء الهدف السادس لفريق الهلال في الدقيقة 84، بتسديدة من اللاعب البديل ناصر الدوسري، قبل أن يختتم عبدالله الحمدان الأهداف في الدقيقة 88.

وسيواجه الهلال في نصف النهائي، الفائز من مبراة الأهلي السعودي وبوريرام التايلندي يوم الثلاثاء المقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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