شاهد| الهلال يدك شباك غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
دك فريق الهلال شباك فريق غوانغجو الكوري الجنوبي، بسباعية نظيفة، وحجز أول مقاعد نصف نهائي دوري أبطال نخبة آسيا؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، بعد الفوز على، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.
سجل سافتيش الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 6، وجاء الهدف الثاني لفريق الهلال عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 25، وأحرز سالم الدوسري الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 33، وتمكن الكسندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 55، وسجل اللاعب مالكوم اوليفيرا الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 79، بوجاء الهدف السادس لفريق الهلال في الدقيقة 84، بتسديدة من اللاعب البديل ناصر الدوسري، قبل أن يختتم عبدالله الحمدان الأهداف في الدقيقة 88.
وسيواجه الهلال في نصف النهائي، الفائز من مبراة الأهلي السعودي وبوريرام التايلندي يوم الثلاثاء المقبل.
رأسية سافيتش تُثمر هدفاً للهلال السعودي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الهلال_غوانغجو pic.twitter.com/4rBsHWogcx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2025
الهلال السعودي يضيف الهدف الثاني#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الهلال_غوانغجو pic.twitter.com/zHbyS2XNUT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2025
تألق لافت للهلال السعودي 🇸🇦
سالم الدوسري يسجل الهدف الثالث بطريقة مميزة#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الهلال_غوانغجو pic.twitter.com/jR5OY3KoIf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2025
ميتروفيتش يسجل الهدف الرابع ويزيد من متاعب غوانغجو#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الهلال_غوانغجو pic.twitter.com/YNF5Hb7VGA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2025
الحمدان يبصم على الهدف السابع للهلال#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الهلال_غوانغجو pic.twitter.com/GZXbsBe9FK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2025