شاهد.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 17 كيلوغرام من (الشبو)

البلاد – الرياض

تمكنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 17.6 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عُثر على تلك الكمية من الشبو مخبأة بداخل خزان الوقود لمركبة محمولة على الشاحنة القادمة عبر المنفذ.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وأكدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.