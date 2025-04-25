“جدة ترقص” على أنغام موضي وخديجة معاذ وتهاني السلطان في ليلة طربية بمسرح عبادي الجوهر

البلاد – جدة

شهد مسرح عبادي الجوهر في جدة ليلة طربية استثنائية جمعت ثلاث نجمات من أبرز الأصوات النسائية في السعودية، وهن تهاني السلطان، خديجة معاذ، وموضي الشمراني، في حفل نظمته شركة “بنش مارك” ضمن فعاليات “موسم جدة”.

انطلقت السهرة الفنية بفقرة تهاني السلطان، التي ألهبت حماس الحضور في أول حفل لها بمدينة جدة، وسط تفاعل كبير وتصفيق متواصل من الجمهور الذي استقبلها بحرارة.

وتواصلت الليلة مع الفنانة خديجة معاذ، التي قدمت باقة من الأغاني الشعبية السعودية، وزادت من تفاعل الجمهور الذي انسجم مع الطرب الأصيل والأداء اللافت.

واختُتمت الأمسية مع النجمة موضي الشمراني، التي رفعت شعارها الجديد “جدة ترقص”، وسط أجواء احتفالية ومشاركة جماهيرية لافتة، لتُختتم الليلة بحماس يليق باسم جدة وروح موسمها النابضة.