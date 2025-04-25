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“جدة ترقص” على أنغام موضي وخديجة معاذ وتهاني السلطان في ليلة طربية بمسرح عبادي الجوهر

صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1446 هـ      25 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

شهد مسرح عبادي الجوهر في جدة ليلة طربية استثنائية جمعت ثلاث نجمات من أبرز الأصوات النسائية في السعودية، وهن تهاني السلطان، خديجة معاذ، وموضي الشمراني، في حفل نظمته شركة “بنش مارك” ضمن فعاليات “موسم جدة”.

انطلقت السهرة الفنية بفقرة تهاني السلطان، التي ألهبت حماس الحضور في أول حفل لها بمدينة جدة، وسط تفاعل كبير وتصفيق متواصل من الجمهور الذي استقبلها بحرارة.

وتواصلت الليلة مع الفنانة خديجة معاذ، التي قدمت باقة من الأغاني الشعبية السعودية، وزادت من تفاعل الجمهور الذي انسجم مع الطرب الأصيل والأداء اللافت.

واختُتمت الأمسية مع النجمة موضي الشمراني، التي رفعت شعارها الجديد “جدة ترقص”، وسط أجواء احتفالية ومشاركة جماهيرية لافتة، لتُختتم الليلة بحماس يليق باسم جدة وروح موسمها النابضة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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