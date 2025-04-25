تعرف على تشكيل الهلال المتوقع أمام غوانغجو الكوري

ظهرت ملامح التشكيل الأساسي لفريق الهلال قبل مواجهته ضد نظيره غوانغجو الكوري الجنوبي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، خلال التدريبات الأخيرة أمس الخميس.

ويلعب الهلال أمام غوانغجو مساء اليوم الجمعة في ملعب “الإنماء” بجدة في لقاء مرتقب على بطاقة الترشح إلى المربع الذهبي الآسيوي.

وجاء تشكيل الهلال المتوقع أمام غوانغجو على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، حسان تمبكتي، رينان لودي.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، روبن نيفيز، محمد كنو.

في الهجوم : مالكوم، سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش.