تعرف على تاريخ مواجهات الهلال مع الأندية الكورية

الرياضةتعرف على تاريخ مواجهات الهلال مع الأندية الكورية صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1446 هـ 25 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة يخوض فريق الهلال مواجهة مرتقبة أمام نظيره غوانغجو الكوري الجنوبي بملعب “الإنماء” في جدة، مساء اليوم الجمعة. ويتنافس الهلال ضد غوانغجو، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة نسخة 2024-2025. الهلال واجه الأندية الكورية الجنوبية في 10 مباريات سابقة عبر تاريخ مشاركاته الآسيوية. وكان الفوز حليف الهلال في 4 مباريات مقابل 5 للأندية الكورية، في حين قال التعادل كلمته خلال مناسبة وحيدة فقط. وكان الهلال قد اكتفى ببلوغ نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا وودّع السباق على يد العين الإماراتي.