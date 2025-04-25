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تعرف على تاريخ مواجهات الهلال مع الأندية الكورية
الرياضة

تعرف على تاريخ مواجهات الهلال مع الأندية الكورية

صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1446 هـ      25 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يخوض فريق الهلال مواجهة مرتقبة أمام نظيره غوانغجو الكوري الجنوبي بملعب “الإنماء” في جدة، مساء اليوم الجمعة.

ويتنافس الهلال ضد غوانغجو، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة نسخة 2024-2025.

الهلال واجه الأندية الكورية الجنوبية في 10 مباريات سابقة عبر تاريخ مشاركاته الآسيوية. وكان الفوز حليف الهلال في 4 مباريات مقابل 5 للأندية الكورية، في حين قال التعادل كلمته خلال مناسبة وحيدة فقط.

وكان الهلال قد اكتفى ببلوغ نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا وودّع السباق على يد العين الإماراتي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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