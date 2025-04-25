الرياضة بيولي: جاهزون لتخطي يوكوهاما

عائشة الشهري – جدة

أكد مدرب النصر ستيفانو بيولي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده صباح اليوم والخاص بمباراة النصر ويوكوهاما الياباني غدا في ربع نهائي نخب آسيا،أن فريقه أتم استعداداته للقاء. وقل: إن الفريق الياباني فريق محترم ومنظم، ولديه وتيرة لعب عالية، وأن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، لكننا فعلنا كل شيء يساعدنا على الفوز. نحن عملنا بكل جدة للوصول لهذه المرحلة، وأدرك أن الوعود سهلة، لكننا دائما نعد جماهيرنا بالعمل بجدية، وجاهزون فنيا وبدنيا، وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الانتصار. وواصل: لانهتم كثيرا بوضع الفريق الياباني في الدوري. نحن شاهدنا له مباريات عديدة، ونعرف أنه خصم عنيد وسوف نسعى للتغلب عليه، وأوصيت اللاعبين أن كل كرة مهمة لنا سواء دفاعيا أو هجوميا. حظوظا ككل الفرق المتأهلة كبيرة ونسعى لنكون نحن الأبطال. وعن وقت المباراة قال: بالنسبة لي الوقت متأخر، ولو كنت في إيطاليا كان هذا وقت نومي، لكن بالنسبة للاعبين الوقت قد يكون مناسبا لحرارة الجو، واختتم حديثه بقوله: شغوفون ومستعدون بكل قوة للفوز، وعملنا كل شيء وجهزنا كل شيء، ونحن على أتم الاستعداد للفوز والعبور لنصف النهائي.