الرياضة الصغير بطلاً لسباق كأس القدرة والتحمل 2025

البلاد- الرياض توج فؤاد بن فهد إبراهيم المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للفروسية الفارس فارس الصغير بطلاً لسباق كأس القدرة والتحمل لمسافة 120 كم، الذي أقيم صباح اليوم على ميادين مزرعة الخالدية غرب الرياض، بمشاركة 105 فرسان وفارسات من 8 دول. جاء فوز الصغير بعد منافسة قوية استمرت طوال مراحل السباق الأربع، استطاع خلالها الفارس فارس الصغير الحسم في الأمتار الأخيرة من السباق، رفقة الجواد “بالون باريس” وبسرعة 22,28 كم / ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس مهند السالمي على الجواد “جير أشير” وبسرعة 22,21 كم / ساعة، فيما جاء في المركز الثالث الفارس عبدالله الزايدي على الجواد “فرافان” وبسرعة 21,17 كم / ساعة. ويقام يوم غد سباقان دوليان مصاحبان على مسافة 160 كم، و100 كم بمشاركة 165 فارسا وفارسة. يذكر أن سباق كأس القدرة والتحمل هو السباق الختامي لموسم 2024-2025 م لسباقات القدرة والتحمل، الذي أقيم فيه 8 كؤوس دولية على مختلف المسافات، و9 سباقات تأهيلية محلية تنقلت بين العلا والرياض والقصيم.