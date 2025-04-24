الرياضة 8 ميداليات حصيلة أخضر البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا 2025

البلاد- الدمام

اختتم المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر اليوم الخميس مشاركته في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر 2025، التي أقيمت في البحرين على مدى أسبوع بمشاركة 11 منتخبا. وحقق المنتخب السعودي 8 ميداليات متنوعه في كافة منافسات البطولة بواقع ” ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وخمس ميداليات برونز ” ؛حيث انتزع البطل زياد القباني ذهبية منافسات السنوكر 15 كرة تحت 21 سنة، وحقق البطل عبدالعزيز العمودي فضية منافسات البلياردو 10 كرات فردي رجال، بينما حقق البطل إبراهيم الأسود فضية منافسات البلياردو 10 كرات للناشئين. وفي منافسات السيدات، حققت اللاعبة جود بخاري برونزية البلياردو 10 كرات، وكذلك برونزية البلياردو 9 كرات للسيدات، بينما حققت اللاعبه رولا عاشور برونزية 10 كرات. وفي منافسات البلياردو الزوجي، حقق اللاعبان عبدالعزيز العمودي ومشاري الهزاع الميدالية البرونزية. وفي منافسات السنوكر 6 كرات تحت 21 سنه حقق زياد القباني الميدالية البرونزية.