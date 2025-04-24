الرياضة نيفيز: نسعى لإسعاد جماهير الهلال

البلاد- جدة

شدد البرتغالي روبن نيفيز، نجم وسط الهلال، على صعوبة المواجهة المنتظرة أمام جوانغجو الكوري الجنوبي، مؤكدًا أن الفريق يتحلى بالشغف والطموح لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار التتويج بلقب دوري أبطال آسيا. ويستعد الهلال لملاقاة نظيره الكوري، مساء الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة. وقال نيفيز خلال المؤتمر الصحفي التقديمي:”هذه النسخة من البطولة مختلفة، كونها تُلعب بنظام خروج المغلوب، وهذا يجعل كل مباراة بمثابة نهائي. سنخوض المواجهة خطوة بخطوة للوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب.” وحول جاهزيته البدنية بعد عودته من الإصابة، أوضح اللاعب البرتغالي:”من الطبيعي أن يتأثر أداء اللاعب بعد الإصابة، لكنني تجاوزت هذه المرحلة وأعمل بكل جد لأكون في أفضل مستوى وأساعد الفريق بالشكل المطلوب.” وأضاف نيفيز: “الفوز بالبطولة الآسيوية يمثل لنا فرصة ثمينة لإسعاد جماهيرنا الوفية، ونحن ندرك حجم المسؤولية، ونلعب بكل شغف من أجل تحقيق هذا الهدف.” كما أشار إلى أن الهلال لا يفكر إلا في المباراة القادمة، قائلاً: “لا نربط الأمور بما هو خارج إطار البطولة، تركيزنا الكامل منصبّ على لقاء الغد، ونحن على ثقة بقدرتنا على تقديم الأداء الذي يليق باسم الهلال.” واختتم تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الفريق رغم اختلاف الخصم: “هذه أول مرة نواجه فريقًا من شرق القارة، لكن في ظل التطور الكبير في تحليل الأداء والتقنية الحديثة، لا توجد معلومات غائبة. نحن نعرف جوانغجو جيدًا ومستعدون للمواجهة”.