ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة

البلاد ــ المدينة المنورة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتب سموّه بالإمارة، وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة آليات تنسيق الجهود بين إمارة المنطقة ووزارة الإعلام؛ لتعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول، ودعم المبادرات التي تُسهم في إبراز هوية المدينة المنورة بصفتها مركزًا حضاريًا وثقافيًا عالميًا، وسُبل الارتقاء بالمشهد الإعلامي على المستويين المحلي والوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة أهمية تبني مشاريع إعلامية تنموية, تُظهر التطور المتسارع الذي تعيشه المنطقة، وتُبرز ما تتميز به من عمق ثقافي وتاريخي، مشيدًا بالدور الحيوي لوزارة الإعلام في تنظيم البيئة الإعلامية، ورفع مستوى الاحترافية في الأداء الإعلامي.

من جانبه أعرب وزير الإعلام عن شكره وامتنانه لسمو الأمير سلمان بن سلطان على ما يوليه من اهتمام ودعم للقطاع الإعلامي، مشيرًا إلى أن الوزارة مع مختلف الهيئات الإعلامية تعمل على تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات النوعية في المدينة المنورة، لإبراز الإنجازات المتلاحقة والمشاريع الوطنية التي تشهدها المنطقة.