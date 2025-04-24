منتدى المقاولات (السعودي – الروسي) يبحث بناء الشراكات

موسكو – متابعات

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، خلال افتتاحه منتدى المقاولات السعودي – الروسي، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين، في العاصمة الروسية موسكو، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع روسيا في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع البناء والتشييد.

وشدد الحقيل على أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الشركات السعودية ونظيراتها الروسية، وتبني أحدث الحلول التقنية ونقل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد العجلان، أن المنتدى يشكل منصة انطلاق لتعاون عملي ومثمر بين كبرى شركات المقاولات في البلدين، مؤكداً التزام الهيئة بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بتسهيل جميع الإجراءات وتذليل العقبات أمام الشراكات المستقبلية، بما يواكب الحراك التنموي المتسارع في المملكة.