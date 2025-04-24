مؤشرات وأسواق

ارتفاع “تاسي”

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.8 % ليغلق عند 11681 نقطة (+ 95 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.وارتفع سهم أرامكو السعودية، عند 25.75 ريال. ، كما أنهت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، وإس تي سي، والبنك الأول، وبنك الرياض، وسابك للمغذيات، وعلم، والمراعي، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 – 4 %. وصعد سهم أسمنت اليمامة، بنسبة 3 % عند 36.95 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول 2025 إلى 142.1 مليون ريال.

صعود النفط

ارتفعت أسعار النفط 1 % تقريباً خلال التعاملات المبكرة (الأربعاء)، ليواصل الذهب الأسود تحقيق مكاسب لليوم الثاني، مع تقييم المستثمرين جولة جديدة من العقوبات على إيران وانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.9 %، إلى 68.05 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.27 دولار للبرميل، بارتفاع 60 سنتا أو 0.94 %.

تراجع الذهب

في اتجاه معاكس لارتفاعات الأيام الأخيرة ، تراجعت أسعار المعدن النفيس أمس ، مدفوعة في الأساس بتراجع ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، وتفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مما أثر سلبا في جاذبية المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمناً خلال التوترات الجيوسياسية. فقد هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 3318.71 دولار للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.7 % إلى 3328.10 دولار.