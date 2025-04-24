كبار أندية روشن يتنافسون على نجوم برشلونة

تستعد أندية الدوري السعودي الكبرى، وعلى رأسها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، لإشعال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2025، بخطط طموحة تستهدف ضم أسماء بارزة من الدوريات الأوروبية، وفي مقدمتها نجوم برشلونة الإسباني.
وبحسب ما كشفته صحيفة سبورت الكتالونية، فقد دخلت الأندية السعودية بالفعل في مفاوضات أولية مع إدارة برشلونة، بهدف استكشاف فرص التعاقد مع لاعبين من الفريق الأول، مستغلين حاجة النادي الكتالوني للسيولة المالية في ظل أزمته الاقتصادية المتواصلة.
وأكدت الصحيفة أن أندية النصر والهلال والاتحاد أبدت رغبة قوية في ضم لاعبين مؤثرين، في صفقات قد تُصنّف ضِمن الأعلى عالميًا من حيث القيمة، خاصة من قِبل الهلال والنصر اللذين يستعدان لتقديم عروض مالية “فلكية” قد يصعب رفضها.
ويُعد الهلال الأكثر حاجة لتدعيم صفوفه، خاصة في ظل خطر فقدانه لقب الدوري لصالح الاتحاد. وبعد تجربة نيمار التي لم تكن على قدر التوقعات، يتجه “الزعيم” بكل ثقله للتفاوض من أجل ضم البرازيلي رافينيا، وسط تعثر مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة.
أما النصر، فحدد أولوياته في قلب الدفاع، واضعًا أسماء مثل جول كوندي، ورونالد أراوخو، وحتى أندرياس كريستنسن ضمن اهتماماته، في محاولة لتدعيم الخط الخلفي بلاعب أساسي قادر على صناعة الفارق.
بدوره، يواصل الاتحاد العمل على تعزيز خط الوسط، واضعًا فرينكي دي يونج كهدف استراتيجي. ورغم أن فرص ضمه تراجعت مع اقتراب اللاعب من تجديد عقده، إلا أن العميد ما زال يبحث عن بديل مثالي بنفس الكفاءة، بعد أن ضم مؤخرًا الشاب أوناي هيرنانديز مقابل 5 ملايين يورو.
ختامًا.. صيف 2025 قد يكون نقطة تحول جديدة في مسار الدوري السعودي، مع دخول الكبار في صراع محموم لخطف أبرز نجوم “البلوغرانا”، في سوق تبدو مهيأة لصفقات ستُحدث ضجة في عالم كرة القدم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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