كبار أندية روشن يتنافسون على نجوم برشلونة

البلاد- جدة

تستعد أندية الدوري السعودي الكبرى، وعلى رأسها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، لإشعال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2025، بخطط طموحة تستهدف ضم أسماء بارزة من الدوريات الأوروبية، وفي مقدمتها نجوم برشلونة الإسباني.