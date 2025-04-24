في حصاد 30 بـ” يلو.. تأهل تاريخي لـ” نيوم”.. والنجمة يفترب

البلاد- جدة

شهدت الجولة 30 من دوري يلو للمحترفين الحدث الأبرز في أرقام الجولة ،حينما أعلن بشكل رسمي خطف فريق نيوم أول بطاقة للصعود الى دوري روشن، وبات فريق النجمة قاب قوسين من تأهل تاريخي لدوري الكبار، بينما اقتربت أندية العين والصفا وأحد من الهبوط بشكل رسمي، بعد تذيلهم سلم ترتيب الأندية بالدوري.

الهدافون

تصدر في المركز الاول اللاعب آلان ليما بعدد (19 )هدفا وفي المركز الثاني اللاعب جانو زينهو لاعب فريق الحزم برصيد (15 هدفًا ) و في المركز الثالث لاعب فريق نيوم أحمد عبده (14 هدفًا)

وفي المركز الرابع اللاعب فينيسيوس باربوزا لاعب نادي الجبيل برصيد أهداف بلغ (14 هدفًا)

وفي المركز الخامس اللاعب لوفانور هنريكي لاعب نادي البكيرية برصيد(12 هدفًا) وبذلك يتصدر آلان ليما القائمة بفارق كبير حتى هذه الجولة .

الأقوى هجوما

في نهاية الجولة الـ30 من دوري يلو، جاء فريق نيوم كأقوى خط هجوم بتسجيله لـ 65 هدفًا، وحل فريق العدالة ثانيًا بـ53 هدفًا، يليه فريق الحزم بـ49 هدفًا فقط . اما فريق النجمة في المركز الرابع بـ48 هدفًا، و فريق العربي جاء خامسًا بـ44 هدفا لا غير.

الأقوى دفاعا

في ختام الجولة 30 من دوري يلو، في قائمة أقوى دفاع تصدر البكيرية قائمة أقوى الدفاعات باستقباله 21 هدفًا فقط، يليه نيوم بـ24 هدفًا، ثم جدة والزلفي بـ27 هدفًا لكل منهما، وأخيرًا حل النجمة بـ28 هدفًا.