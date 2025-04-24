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شاهد| الفيحاء يرفض الخسارة أمام العروبة
الرياضة

شاهد| الفيحاء يرفض الخسارة أمام العروبة

صحيفة البلادaccess_time26 / شوال / 1446 هـ      24 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة العروبة مع الفيحاء، في لقاء الجولة 29 من دوري روشن، مساء اليوم الخميس.

وأنهى العروبة الشوط الأول متقدم بهدفين نظيفين سجلهما كل من عمر السومة وفهد الزبيدي في الدقيقتين 11 و18.

وفي الشوط الثاني قلص الفيحاء الفارق من خلال اللاعب خالد الكعبي في الدقيقة 61 من عمر المباراة، قبل أن يسجل رينزو لوبيز هدف التعادل القاتل مع الدقيقة 90+6

ورفع العروبة رصيده إلى 27 نقطة واحتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن عقب التعادل، كما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 30 نقطة واحتل المركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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