شاهد| الفيحاء يرفض الخسارة أمام العروبة

البلاد- جدة
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة العروبة مع الفيحاء، في لقاء الجولة 29 من دوري روشن، مساء اليوم الخميس.
وأنهى العروبة الشوط الأول متقدم بهدفين نظيفين سجلهما كل من عمر السومة وفهد الزبيدي في الدقيقتين 11 و18.
وفي الشوط الثاني قلص الفيحاء الفارق من خلال اللاعب خالد الكعبي في الدقيقة 61 من عمر المباراة، قبل أن يسجل رينزو لوبيز هدف التعادل القاتل مع الدقيقة 90+6
ورفع العروبة رصيده إلى 27 نقطة واحتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن عقب التعادل، كما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 30 نقطة واحتل المركز الرابع عشر.
بـ(2-2): العروبة والفيحاء يتعادلان⚽🔥
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#العروبة_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/zHIs1pEA1Z
— SSC (@ssc_sports) April 24, 2025