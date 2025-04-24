جيسوس: هدفنا اللقب الآسيوي

أعرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، عن فخره بتواجد “الزعيم” ضمن أفضل ثمانية أندية في القارة الآسيوية، مؤكدًا أن الفريق يضع نصب عينيه التتويج بلقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما حصد كل البطولات الممكنة في الموسم الماضي باستثناء البطولة القارية.
ويخوض الهلال مواجهة مرتقبة أمام جوانغجو الكوري الجنوبي، مساء الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عشية اللقاء، قال جيسوس: “ندرك جيدًا أن المباراة أمام جوانغجو ستكون صعبة، ولكننا نؤمن بأن مشوار البطولة يُبنى خطوة بخطوة، وهدفنا واضح: التتويج باللقب الآسيوي.”
وأشار المدرب البرتغالي إلى أن منافسات البطولة الآسيوية تتطلب أقصى درجات التركيز، وأضاف: “في مثل هذه المواجهات لا مكان للتراخي، فالمستويات متقاربة، ولا يوجد مرشح بارز للفوز بالبطولة.”
وأوضح جيسوس أن قوة جوانغجو تكمن في امتلاكه لهداف البطولة وعدد من اللاعبين البرازيليين الذين يعرفهم جيدًا، ما يزيد من صعوبة المواجهة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقة فريقه في تحقيق الهدف المنشود.
وختم حديثه قائلاً: “نحترم خصمنا كثيرًا، لكننا هنا في جدة من أجل الفوز بالبطولة. ندرك أن النسخة الحالية من دوري الأبطال تُعد من الأصعب، وربما لا نُعد الفريق الأوفر حظًا، لكننا نمتلك الطموح والإمكانات الكافية للذهاب بعيدًا.”
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